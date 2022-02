انڈر 19 کرکٹ ورلڈکپ، قومی ٹیم کے کپتان نے تاریخ رقم کردی

جمیکا(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے کپتان قاسم اکرام نے نے نئی تاریخ رقم کی ہے۔

پانچویں پوزیشن کے میچ میں انہوں نے سری لنکا کے خلاف سینچری سکور کی اور پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا،وہ یہ کارنامہ سرانجام دینے والے پہلے کپتان اور کھلاڑی ہیں۔پاکستان نے اس میچ میں 365 رنز بنائے تھے اور سری لنکا کو238 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دی تھی۔

Qasim Akram is the first player in the history of U19 ODIs to score 100 and take 5 wickets in the same match! #U19CWC