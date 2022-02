عمید آصف کی شاندار باؤلنگ، حضرت اللہ زازئی آؤٹ ، ویڈیو دیکھیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پشاور زلمی کے اوپننگ بلے باز حضرت اللہ زازئی نے اپنی ٹیم کو شاندار آغاز فراہم کیا تاہم وہ اپنی ففٹی مکمل نہ کرسکے۔

کراچی کنگز کے عمید آصف نے ان کی اننگز کا خاتمہ کیا، حضرت اللہ زازئی 27گیندوں پر 41 رنز بناکر آؤٹ ہوئے انکی اننگز میں پانچ چوکے اور دو چھکے شامل تھے۔

