کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پشاور زلمی کے خلاف کراچی کنگز کی جانب سے سب سے کامیاب باؤلر عمید آصف رہے۔

انہوں نے چار اوورز میں 36 رنز دیکر تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔انہوں نے حضرت اللہ زازئی، کامران اکمل اور بین کٹنگ کی وکٹ حاصل کی۔

Caught! The Ironman has another wicket to his name ???????? #HBLPSL7 I #LevelHai I #KKvPZ pic.twitter.com/AnGd4dPTVc