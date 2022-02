ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی سینیٹر کرشنا کماری کی سینیٹ اجلاس کی صدارت، مودی کے لیے پیغام بھی جاری کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) سینیٹ کے آج(جمعہ ) کو ہونے والے اجلاس کی صدارت پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے کرشناکماری نے کی۔

کرشنا کماری کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے۔اس موقع پر بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے نام پیغام جاری کرتے ہوئے کرشنا کماری کا کہنا تھا کہ مودی صاحب یہ ہے پاکستان کا چہرہ جہاں سینیٹ کی صدارت ایک ہندو رکن کررہی ہے،مودی کو ہم بتانا چاہتے کہ ہم ان کی من مانیاں زیادہ برداشت نہیں کریں گی۔

#Pakistan’s female lawmaker from the minority Hindu Dalit community, Krishna Kumari Kohli, presiding over the Senate session. pic.twitter.com/bMPn8EHo5v