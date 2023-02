شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ بیٹی انشاءکے نکاح کے بعد شاہد آفریدی نے جذباتی پیغام جاری کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز کھلاڑی شاہین شاہ آفریدی کا نکاح شاہد آفریدی کی صاحبزادی انشاءکے ساتھ گزشتہ روز ہو گیاہے جس کی تصاویر انٹر نیٹ پر وائرل ہو رہی ہیں تاہم اس پُر مسرت موقع پر شاہد آفریدی نے نہایت جذباتی پیغام جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق شاہد آفریدی نے ٹویٹر پر بیٹی انشاءکی شاہین شاہ آفریدی کے ہمراہ تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ”بیٹی آپ کے باغ کا سب سے زیادہ خوبصورت پھول ہے کیونکہ یہ بڑی نعمت سے کھلتے ہیں ، بیٹی وہ ہے جس کے ساتھ آپ ہنستے ہیں ، خواب دیکھتے ہیں اور دل سے محبت کرتے ہیں، بطور والد میں نے اپنی بیٹی شاہین آفریدی کو دیدی ہے ، دونوں کو بہت بہت مبارک ہو ۔“

Daughter is the most beautiful flower of your garden because they blossom with great blessing. A daughter is someone you laugh with, dream with, and love with all your heart. As parent, I gave my daughter in Nikkah to @iShaheenAfridi, congratulations to the two of them???? pic.twitter.com/ppjcLllk8r