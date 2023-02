وسیم اکرم کی شاہین شاہ آفریدی اور انشاءآفریدی کے نکاح میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سامنے آ گئی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم نے شاہین آفریدی اور انشا آفریدی کے نکاح میں نہ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے پیغام جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق وسیم اکرم نے ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے شاہین شاہ آفریدی اور شاہد آفریدی کی بیٹی انشا کے نکاح پر مبارکباد دی۔وسیم اکرم نے بتایا کہ شاہین شاہ آفریدی کے نکاح میں نہ آنے کی وجہ پیشہ ورانہ مصروفیات تھیں لیکن میری دعائیں اور نیک تمنائیں جوڑے کے ساتھ ہیں۔

اپنے پیغام میں وسیم اکرم نے شاہین آفریدی کے بڑے بھائی اور سابق کرکٹر ریاض آفریدی کو بھی مبارکباد دی۔واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کا گزشتہ روز شاہد خان ا?فریدی کی بیٹی انشا کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔

Blessings for @iShaheenAfridi and Ansha on becoming life partners … missed the grand occasion because of professional commitments but my prayers and best wishes are with the couple … huge Mubarak to @SAfridiOfficial and Riaz Afridi .