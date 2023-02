فلم پٹھان پر تنقید ، کنگنا اور عرفی آمنے سامنے، آڑے ہاتھوں لے لیا

ممبئی (آئی این پی ) شاہ رخ خان کی فلم پٹھان کو تنقید کا نشانہ بنانے پر عرفی جاوید نے اداکارہ کنگنا رناوت کوآڑے ہاتھوں لے لیا۔فلم 'پٹھان' کی کامیابی پر شاہ رخ خان کو ہر طرف سے مبارکباد پیش کی جارہی ہیں، سوشل میڈیا پر پریا گپتا نامی صارف نے پٹھان کی کامیابی پر بات کرتے ہوئے لکھا کہ ہندو مسلمان شاہ رخ خان سے یکساں محبت کرتے ہیں اور یہ اس لیے کہ ہندوستان سپر سیکولر ہے پوسٹ میں مداح کی جانب سے تھیٹر پر فلم کے گانے کی ویڈیو بھی شیئر کی گئی۔

مداح کے جواب پر اداکارہ کنگنا رناوت نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بہت اچھا تجزیہ، اس ملک نے صرف اور صرف تمام خانز سے محبت کی ہے اور کبھی کبھی صرف اور صرف خانز، مسلم اداکاراں کا جنون ہے۔اداکارہ کی جانب سے مزید لکھا گیا کہ لہذا بھارت پر نفرت اور فاشزم کا الزام لگانا بہت ہی غیر منصفانہ ہے، پوری دنیا میں بھارت جیسا کوئی ملک نہیں۔

Very good analysis… this country has only and only loved all Khans and at times only and only Khans…And obsessed over Muslim actresses, so it’s very unfair to accuse India of hate and fascism … there is no country like Bharat ???????? in the whole world ???????? https://t.co/wGcSPMCpq4