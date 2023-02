وزیر اعظم شہباز شریف نے شاہد آفریدی کی بیٹی کے نکاح میں شرکت کیوں نہ کی ؟ وجہ سامنے آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق کرکٹر شاہد آفریدی کی شادی میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتادی ۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شاہد آفریدی نے وزیر اعظم کی جانب سے موصول ہونے والا لیٹر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی کے لیے دعاﺅں کا پیغام بھیجنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں ،ہمیں اپنی دعاﺅں میں یاد رکھیں ۔ وزیر اعظم نے شاہد آفریدی کی جانب سے نکاح میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہونے کے باوجود تقریب میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتا تے ہوئے کہا کہ فرائض منصبی کی ادائیگی کے باعث نکاح میں شرکت نہ کر سکا ۔شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مجھے تقریب میں شرکت نہ کرنے پر افسوس ہے ، اللہ آپ کی بیٹی اور داماد کو خوشیاں عطا فرمائے۔

Truly appreciate your kind words @CMShehbaz for my daughter and her significant other as they enter this new fold of their life. Do remember us in your prayers pic.twitter.com/DM3SKxbTyy