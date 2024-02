عرفان پٹھان نے شادی کی آٹھویں سالگرہ پر اہلیہ کا چہرہ دکھا دیا

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارت کے سابق کرکٹر عرفان پٹھان نے شادی کی آٹھویں سالگرہ پر اپنی اہلیہ کا چہرہ دکھا دیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق عرفان پٹھان کو اکثر اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ سوشل میڈیا پر اپنی اہلیہ کے ساتھ تصویریں شیئر کرتے ہیں لیکن ان کا چہرہ نہیں دکھاتے، شادی کی آٹھویں سالگرہ کے موقع پر عرفان پٹھان نے اہلیہ کے ساتھ تصویر شیئر کر کے ان سے محبت کا اظہار بھی کیا ہے۔ساتھ ہی لکھا کہ ’ لامحدود کرداروں میں ایک روح ،موڈ بوسٹر، مزاح نگار، مصیبت ساز اور میرے بچوں کی مستقل ساتھی، دوست اور ماں۔ اس خوبصورت سفر میں، میں آپ کو اپنی بیوی کے طور پر پسند کرتا ہوں۔ 8ویں مبارک ہو میری محبت ❤️

Infinite roles mastered by one soul – mood booster, comedian, troublemaker, and the constant companion, friend, and mother of my children. In this beautiful journey, I cherish you as my wife. Happy 8th my love ❤️ pic.twitter.com/qAUW8ndFAJ