صنعتوں کا فروغ اور بزنس کمیونٹی کو ہر چرح کی سہولت فراہم کرینگے : کامران خان بنگش

پشاور( سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے سائنس و ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کامران بنگش نے کہا ہے کہ حکومت کاروباری طبقے کے لئے صوبے میں ایسا پائیدار اور پرکشش ماحول فراہم کرنے کے لئے کوششیں کر رہی ہے جسکا مقصد صنعتوں کا فروغ اور بزنس کمیونٹی کو ہر طرح کے سہولیات بہم پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت تاجر برادری اور دیگر سٹیک ہولڈرز سے ان کا نقط نظر حاصل کر کے پورے ملک کے لئے یکساں پالیسی مرتب کرنے میں صوبے کے سفارشات وفاقی حکومت کو ارسال کرے گی جن میں کاروباری طبقے کے آراء بھی شامل کیے جائیں گے۔ اس اقدام کا مقصد صوبے میں کاروبار اور صنعت کاری کیلئے حقیقت پسند انہ اور تمام قانونی پیچیدگیوں سے آزاد ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ صوبے میں صنعتی ترقی پرو ان چٹرھے اور ہمارا صوبہ معاشی طور پر استحکام حاصل کر سکیں ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعرات کے روز سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز پشاور میں صنعتکاروں اور کاروباری حضرات کیساتھ ملاقات کرتے ہوئے کیا۔ ملاقات میں چیمبر کے صدر فیض محمد اور دیگر صنعتکاروں نے شرکت کی جبکہ اس موقع پر ورلڈ اکنامک فورم کے مختلف ممالک میں کاروباری اور صنعتکاری کے سہولیات اور اعداد و شمار کی درجہ بندی کے انڈیکس Ease of doing buisness کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں وزیراعلیٰ کے معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ حکومت بین الاقوامی معیارات کو پورا کرنے اورکاروباری حضرات کو ملک میں صنعتکاری کے لئے راغب کرنے کی غرض سے پورے ملک کیلئے یکساں پالیسی مرتب کرنے جارہی ہے جس کے لئے چاروں صوبے وفاق کو اپنے سفارشات مرتب کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت اس سلسلے میں تمام سٹیک ہولڈرز کیسا تھ رابطے میں ہے تاکہ Ease of doing buisness کے تقاضوں کے مطابق صوبے میں تاجر برادری اور صنعتکاروں کیلئے آسانیاں پیدا کیں جائیں اور قومی پالیسی میں انکو درپیش مسائل کے حل کا احاطہ کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ صوبے میں صنعتکاروں اور کاروباری طبقے کیلئے متعلقہ سرکاری اداروں میں ون ونڈو اپر یشن کا نظام لایا جائے اور اس کے لئے ٹیکنالوجی پر مبنی حل تلاشں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صنعتوں کو بجلی اور گیس کے درپیش مسائل کے حل کیلئے متعلقہ حکام سے بات کی جائے گی جبکہ کاروباری حضرات کی سیکورٹی کیلئے بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بات چیت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ صنعتوں اور کاروبار کے فروغ کیلئے قائم خود مختار اداروں میں کاروباری حضرات کو نمائندگی ملنی چاہئیے اور اس ضمن میں متعلقہ فورم کے نوٹس میں یہ بات لائی جائے گی۔ معاون خصوصی نے اس موقع پر چیمبر کے عہدیدران اور صنعتکاروں کی آراسنیں اور کہا کہ مرکز ی حکومت کو اپنی سفارشات پیش کرنے میں ان کے مسائل اور زمینی حقائق کو شامل کیا جائے گا۔

