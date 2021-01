انڈر 19 کرکٹ ورلڈکپ کی تیاریوں کیلئے قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ شروع ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئندہ سال ویسٹ انڈیز میں شیڈول انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کی تیاریوں کیلئے پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں شروع ہو گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق چھ ہفتوں پر محیط کیمپ کے اس پہلے میں 31 کھلاڑیوں کو بلایا گیا تھا جن میں سے تین نوجوان کرکٹرز پاکستان کپ کیلئے ڈومیسٹک ٹیموں کا حصہ ہونے کے سبب شریک نہیں، کیمپ کے ابتدائی روز ہائی پرفارمنس سینٹر کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف، ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئرز ڈویلپمنٹ ثقلین مشتاق، ہیڈ آف کوچنگ گرانٹ بریڈ برن نے لیکچرز دیا جبکہ نیوزی لینڈ میں پاکستان شاہینز کے ساتھ موجود اعجاز احمد اگلے ہفتے سے انڈر 19 ٹیم کیمپ کا چارج سنبھال لیں گے۔

ICC U19 Cricket World Cup 2022 preparations have started with a special camp today at the National High Performance Centre, Lahore. #PakistanFutureStars #HarHaalMainCricket pic.twitter.com/YKup9rgRE9