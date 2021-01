قومی ٹیم کے لیگ سپنر عثمان قادر بیٹی کے باپ بن گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز لیگ سپنر عبدالقادر کے صاحبزادے اور قومی کرکٹر عثمان قادر کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق عثمان قادر نے بیٹی کی پیدائش کی اطلاع اپنے ایک سوشل میڈیا پیغام میں دی، انہوں نے بیٹی کی ہلکی سی جھلک شیئر کرتے ہوئے مداحوں سے دعاؤں کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کی پیدائش کی صورت میں مجھے ایک خوبصورت معجزہ عطا ہوا ہے، یہ میری زندگی کی خوشیوں میں سے ایک بڑی خوشی ہے، بیٹی کی پیدائش نے میری خوشیوں میں دوگنا اضافہ کردیا ہے۔

A baby girl one of the most beautiful miracles in life, one of the grtest joy I can ever know, and of the reason why there is a little extra, laughter and happiness in my day world today. Alhumdulilah❤️ Blessed with a daughter Remember me and my family in yr prayers @_sobia_khan pic.twitter.com/pKNVWbPGGh