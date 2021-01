کوئٹہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)قدرت نے نہ صرف بلوچستان کی سرزمین کو قدرتی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے بلکہ یہاں کے لوگوں میں بھی بے پناہ صلاحتیں ہیں ،یہ بات بلوچستان کی ایک 11سالہ بچی نے ثابت کردی ہے جس نے چھوٹی سی عمر میں ’کنگ فو‘ میں بے پناہ مہارت حاصل کر رکھی ہے ۔نادیہ ذاکر حسین نامی اس بچی نے گزشتہ سال ستمبر میں بین الصوبائی ’شاولِن کنگ فو‘ٹور نامنٹ جیت کر سونے کا تمغہ حاصل کیا تھا۔

نادیہ ذاکر ہر اتوار اپنے گھر کے قریب واقع کوہ مردار پہاڑ پر دو گھنٹے چڑھائی کے بعد اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں اسے تربیت دی جاتی ہے ۔ابتدائی عمر میں نادیہ ذاکر کی ریڑھ کی ہڈی میں ایسی بیماری کی تشخیص ہوئی تھی جس کے باعث وہ اپنا توازن بھی برقرار نہیں رکھ پاتی تھیں ،ڈاکٹروں نے نادیہ ذاکر کے والدین کو خبر دار کیا تھا کہ وہ اپنی بچی کو کھیلوں میں حصہ نہ دلائیں ۔نادیہ ذاکر کاکہنا ہے کہ ’کنگ فو ‘ہمیں بنیادی طور پر یہ بات سکھاتا ہے کہ اپنی تکلیف پر قابو کس طرح رکھنا ہے لہذا اب میں کسی بھی جسمانی تکلیف کے خلاف لڑنے کے قابل ہوں۔

In southwestern #Pakistan, 11-year-old with scoliosis conquers chronic pain with #KungFu

The little girl, Nadia Zakir Hussain had almost mastered #TaiChi and won a gold medal during an inter-provincial Shaolin tournament in Quetta in September.????

Source: Arab news pic.twitter.com/DIqlr7rU9g