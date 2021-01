قائد اعظم ٹرافی کا فاتح کون ؟فیصلہ کل ہوگا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)کراچی میں جاری قائدِاعظم ٹرافی کا فائنل فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوگیا ہے، کھیل کے آخری روز دفاعی چیمپئن سینٹرل پنجاب کو جیت کے لیے 216 رنز درکار ہیں جبکہ اس کی آٹھ وکٹیں باقی ہیں۔

نیشنل اسٹیڈیم میں جاری فائنل میں خیبر پختونخوانے سینٹرل پنجاب کو جیت کے لیے 356 رنز کا ہدف دیاہے جس کے تعاقب میں اس نے چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک دو وکٹ پر 140 رنز بنالیے۔عثمان صلاح الدین 51 اور محمد سعد27 رنز بناکر وکٹ پر موجود ہیں، محمد اخلاق 48 رنز بناکر آوٹ ہوئے۔خیبرپختونخوا کی جانب سے ساجد خان اور ارشد اقبال نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔اس سے قبل پہلی اننگز میں 43 رنز کی برتری حاصل کرنے والی خیبر پختونخواکی ٹیم نے چوتھے دن اپنی دوسری نامکمل اننگز 243 رنز پانچ کھلاڑی آوٹ سے دوبارہ شروع کی اور لنچ سے قبل پوری ٹیم 312 رنز بناکر آوٹ ہوگئی، کامران غلام 108 اور خالد عثمان 53 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔سینڑل پنجاب کی جانب سے وقاص مقصود نے چار جبکہ بلاول اقبال نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔

With the #QeA20 final on a knife-edge, both teams are eyeing the prestigious trophy! The final session of day-four promises to provide enthralling action.#HarHaalMainCricket pic.twitter.com/Lt1oHacSQE