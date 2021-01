وزیراعظم عمران خان بھی ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کے دلدادہ نکلے

لاہور( اپنے نمائندے سے ) وزیراعظم نے محکمہ اینٹی کرپشن پنجا ب کے سربراہ کی کارگردگی پر تعریفی ٹویٹ کردیا ۔تفصیلات کے مطابق عمران خان نے اینٹی کرپشن پنجاب کی شاندار کارکردگی پر ٹویٹ جاری کردیا اور انہوں نے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب محمد گوہر نفیس اور محکمہ اینٹی کرپشن کے انتظامی افسران کو شاباش دی۔ وزیر اعظم نے گزشتہ دور حکومت کے دس سالوں کو تاریکی کے دس سال قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اینٹی کرپشن نے گزشتہ 27 ماہ میں 206 ارب روپے کی ریکوری کی جبکہ پچھلی حکومت کے دس سالوں میں صرف تین ارب روپے کی وصولیاں ہو سکیں۔ واضح ہے کہ اب احتساب کے ادارے خودمختار اور آزاد ہیں۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ اینٹی کرپشن مکمل آزادی سے زبردست کام کر رہا ہے۔

The following facts reveal how the nation benefits when state institutions are allowed to function independently without political interference. Total recoveries by NAB in 2019 & 2020 amount to Rs.389 bn in comparison to previous 10 yrs (2008-2018) recoveries of Rs.104 bn.