'بھوکے پرویزرشید انکل نےمریم نواز کی نواسی کی 'چیجی' کھا لی'

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کے سینئر رہنما سینیٹر پرویز رشید نے مریم نواز کی اپنی نواسی کے لیے خریدی ہوئی چیزیں کھا لیں جس پر مریم نواز نے تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بہاولپور میں ریلی کے بعد لاہور واپسی کے دوران کار کے اندر سے لی گئی ایک تصویر سامنے آئی جس میں دیکھا گیا کہ سینیٹر پرویز رشید ایک پیکٹ سے چپس کھارہے ہیں۔ مریم نواز نے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور تصویر بنا کر مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ڈال دی ساتھ میں کیپشن دیا کہ بھوکے انکل پرویز رشید نے ساری چیزیں کھا لیں جو میں نے اپنی نواسی سیرینا کے لیے لی تھیں۔

واضح رہے کہ اس سے قبل مریم نواز نے گزشتہ روز بہاولپور ریلی میں شرکت کےبعد لاہور واپسی کےدوران اپنی نواسی سیرینا کے لیے سٹور سے کچھ چیزیں خریدیں تھیں جس پر مریم نواز کو اپنی نواسی کے ساتھ ویڈیو کال پر کھلونے دکھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا جس کی ویڈیو بھی مریم نواز نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی تاہم ان چیزوں میں سے چپس پر پرویز رشید نے ہاتھ صاف کر دیا جس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

Hungry Parvez Uncle eating the things I got for Serena ???? pic.twitter.com/N8xGeMYbTc