ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کو ایک اور ذمہ داری مل گئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کو ترجمان وزارت توانائی کا اضافی چارج تفویض کر دیا گیا ہے۔

وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مزمل اسلم کو وزارت توانائی کا ترجمان مقرر کر دیا ہے، مزمل اسلم وزارت خزانہ کے ساتھ ترجمان وزارت توانائی کے فرائض بھی سرانجام دیں گے۔وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ، معیشت میں ہونیوالی ہر پیشرفت پر ملک کے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں اور اداروں کے سوالات کے جوابات دینے کے لئے مزمل اسلم کو اپنا ترجمان مقرر کیا تھا۔

وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق مزمل اسلم اعزازی طور پر یہ خدمات انجام دیں گے اور قومی خزانے سے تنخواہ و مراعات نہیں لیں گے۔

I am pleased to appoint @MuzzammilAslam3 as spokesperson on energy issues. He will be performing this role in addition to his role as spokesperson to Finance Minister.