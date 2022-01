ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی امور کی سالانہ رپورٹ2021ء جاری ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی امور کی سالانہ رپورٹ2021ء جاری

لاہور(فلم رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی سرکردگی میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی امور کی سالانہ رپورٹ2021ء جاری کردی گئی، روادارانہ فلاحی معاشرے کی تشکیل کے لئے صوفیاء کے پیغام امن ومحبت کی ترویج، بین المذاہب مکالمہ، بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے خصوصی اہداف اور مقاصد کو پایہء تکمیل تک پہنچایا گیا۔ " عشرہء " شانِ رحمتہ للعالمینؐ " کی تقریبات کو موثر اور کامیاب بنانے کے لیے صوبائی سطح پر لیڈنگ رول ادا کیا، "ماڈل خانقاہ" کو عملی تعبیر دی گئی، دنیا ئے اسلام کی عظیم علمی درگاہ " الازہر الشریف" سمیت نمائندہ دانشگاہوں اور جامعات سے علمی و تحقیقی اور تدریسی اشتراک کے لئے " ایم او یو" پر دستخط ہوئے۔ اہل بیت اطہار اورخلفائے راشدین کے خصوصی ایام پر سرکاری سطح پر کانفرنسز اور سیمینارزکے اہتمام سے اتحادِ اْمّت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے سمیت مختلف اقدامات کئے گئے۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی امورانتظامی و دینی کے ساتھ تحقیقی و تخلیقی روایات کا بھی علمبردار ہے۔ ایک ہزار کے قریب خطباء، علماء، مدرسین و موذنین و خدام پر مشتمل یہ وقیع" عملہ مد"(Mosque Establishment) علم پروری، محبت کشی، رواداری، انسان دوستی، صلح جوئی اور بھائی چارے کے جذبوں سے آراستہ ہے۔

اس شعبہ کا دائرہ فکر و فن۔محض محراب و منبر تک ہی محدود نہیں، بلکہ سماجی اور معاشرتی سطح پر سوسائٹی کو درپیش مختلف چیلنجز کے حوالے سے مروجہ قومی اور ریاستی پالیسیوں کے اثر ونفوذ میں بھی اس کا کردار بڑا کلیدی اور بنیادی ہے، جیسے کوویڈ۔19 کی حالیہ تیسری لہر میں حکومتی پالیسیوں کا مساجد ومزارات میں مؤثر اطلاق اور بالخصوص"کورونا ایس او پیز " پر عملدرآمد، ڈینگی کی بیخ کنی کے متعلق سوسائٹی میں آگاہی مہم،" پولیو" کی ترویج و تشہیر میں صدائے احساس محبت، صوبائی سطح پر نیوٹریشن سینٹر کمیٹی (Nutrition Steering Committee)کی سفارشات کی ترویج، پاپولیشن و یلفیئراور آبادی پر کنٹرول کے لیے صوبائی ٹاسک فورس(Provincial Task Force on Population Welfare)کے ساتھ مفاہمت اور اشتراک، انسداد تمباکو نوشی و " اینٹی نارکوٹیکس" کے لیے (Awareness Compaign on HAZARDS of Tabacoo Use of Jumma)،مدرسہ ایجوکیشن اور بالخصوص گورنمنٹ سیکٹر میں جامعہ ہجویریہ کی صورت میں واحد " ماڈل دینی مدرسہ " کی تولیّت"Custodainship" اور اس کا استحکام، اوقاف کی مساجد میں حرم کعبہ کے لہجہ میں اذان کی ترویج کے لیے منفرد" اذان پراجیکٹ" رمضان شہرْ المواسات یعنی غمخواری اور غمگساری کے مہینہ میں، " رمضان گفٹ پیک" اور جامعہ ہجویریہ کے طلبہ کے لیلئے خصوصی تحائف، اسی طرح جدیدتحقیقی تقاضوں سے آگاہی کے لئے پنجاب حکومت کی طرف سے امام ابوالحسن الشاذلیؒریسرچ سینٹر کی تشکیل اور اس میں اوقاف و دیگر تحقیقی اداروں کی شمولیت کے لئے پالیسی کی تشکیل، " مفاہمت کی یادداشت" اور اس پر دستخط، امام الشاذلیؒ ریسرچ ماڈل کی پیروی میں اوقاف "ای لائبریریز پراجیکٹ" اور بابا فریدؒریسرچ سینٹر کی تدوین و ترتیب، " اوقاف ایکٹ2020 " کے مضمرات کی بیخ کنی کے لئے دینی طبقات کے ساتھ مفاہمت کا فروغ۔۔۔سمیت ایسے کئی امور سالِ گذشتہ میں پایہء تکمیل کو پہنچائے گئے شامل ہیں۔ ادارے اور اس کے افراد کا طے شدہ مینڈیٹ میں سرگرم عمل رہنا ہی باعثِ عافیت سمجھا جاتا ہے، لیکن مذہبی اقدار و روایات میں بہت زیادہ وسعت کے سبب، اس شعبہ کو، سال 2021ء میں بہت زیادہ مستعداور فعال رہنا پڑ ا،یعنی اس کی کارکردگی اور کارگزاری نہ تو محض"