"شاہنواز دھانی کی بولنگ پربیٹنگ کروں گا" وزیراعلیٰ سندھ نے اعلان کردیا

کراچی (ویب ڈیسک) وزیراعلی سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ شاہنواز دھانی کی بولنگ پربیٹنگ کروں گا۔

وزیراعلی سندھ مرادعلی شاہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولرشاہنواز دھانی نے ملاقات کی۔اس موقع پروزیراعلی سندھ کا کہنا تھا کہ شاہنواز دھانی بولنگ کریں گے اوروہ بیٹنگ کریں گے،کرکٹ میں سانگھڑکے بہترین سپنرنعما ن اوردیگرنوجوانوں کوپروموٹ کرنا ہے۔

Karachi (January 3rd, 2022) Sindh Chief Minister Syed Murad Ali Shah meets with fast bowler of Pakistan Shahnawaz Dahani at CM House. pic.twitter.com/Z4M8QNyjfU