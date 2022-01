بگ بیش میں حارث رؤف نے ناقابل یقین کیچ پکڑ کر سب کو حیران کردیا

کینبرا (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤف نے بگ بیش میں باؤنڈری پر ناقابل یقین کیچ پکڑ کرسب کو حیران کردیا۔

حارث رؤف ان دنوں آسٹریلین ٹی ٹوئنٹی لیگ بگ بیش میں میلبرن سٹارز کی نمائندگی کررہے ہیں۔ حارث نے پیر کے روز میلبرن سٹارز اور رینیگیٹس کے درمیان جاری میچ میں باؤنڈری پر ایرون فنچ کا ناقابل یقین کیچ پکڑا جس پر ان کو کافی داد دی گئی۔

Unbelievable! Haris Rauf reels one in on the rope! #TeamGreen #BBL11 pic.twitter.com/QUMWd2DPoU