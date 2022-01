امریکا میں میں موسم کی پہلی برف باری، کئی ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ

واشنگٹن (ویب ڈیسک) امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی اور قریبی ریاستوں میں موسم کی پہلی برف باری نے نظام زندگی درہم برہم کردی۔

جیو نیوز کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں 9 انچ تک برف پڑی جس کے باعث ایمرجنسی نافذ کرکے اسکول بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ معطل ہے۔اس کےعلاوہ ریاست ورجینیا اور میری لینڈ برف باری سے سب سے زیادہ متاثر ہوئیں، بعض مقامات پر 12 انچ تک برف باری ریکارڈ کی گئی ۔

رپورٹس کے مطابق برف باری کی وجہ سے درجنوں حادثات ہوئے جبکہ شدید موسم کی وجہ سے پر وازیں متاثر ہوئیں۔

SNOW: Washington, D.C, is blanketed in snow as winter weather hits the nation's capital. pic.twitter.com/AqqQelWQPO