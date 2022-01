انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے اعلان پر محمد حفیظ کی اہلیہ کا ردعمل بھی آگیا

لاہور (ویب ڈیسک) گزشتہ روز انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والے قومی کرکٹر محمد حفیظ کی اہلیہ نے شوہر کے اس فیصلے کے بعد اپنا پہلا پیغام جاری کیا ہے۔

محمد حفیظ کی اہلیہ نازیہ حفیظ نے ٹوئٹر پر کرکٹر کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس سے قبل لی گئی ایک تصویر شیئر کی جس پر انہوں نے لکھا کہ جب آپ اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے کے لیے پریس کانفرنس میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو میں اُس وقت کافی جذباتی تھی۔

انہوں نے شوہر سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے آپ پر فخر ہے، نازیہ نے خود کو حفیظ کا سب سے بڑا مداح قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی نمبر 1 پرستار پاکستان گرین ٹاپ میں آپ کی کمی محسوس کرے گی۔

I was so emotional in the morning when u was getting ready to go for press conference to announce ur retirement. Proud of u my Man @MHafeez22 as ur no1 fan wil miss u in pakistan green top. Love u ???? pic.twitter.com/ay8znkKOBO