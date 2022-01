محمد رضوان کے کریئر میں پروفیسر حفیظ کا کیا کردار ہے؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز محمد رضوان کا کہنا ہے کہ حال ہی میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والے محمد حفیظ نے ان کے کریئر میں اہم کردار ادا کیا۔

محمد حفیظ کی ریٹائرمنٹ پر محمد رضوان نے ٹوئٹر پر ان کیلئے نیک خواہشات کا پیغام جاری کیا اور بتایا کہ وہ محمد حفیظ ہی تھے جنہوں نے پہلی بار بطور بلے باز ان کی سپورٹ کی۔ انہوں نے محمد حفیظ سے جتنی سپورٹ، پیار اور جتنا کچھ سیکھا ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ " مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے ہی ایس این جی پی ایل کے منیجر سے کہا تھا کہ مجھے بطور سپیشلسٹ بلے باز ٹیم میں شامل کیا جائے۔ محمد حفیظ کو یقین تھا کہ ایک دن میں پاکستان کیلئے کھیلوں گا۔"

The amount of support, love & learning I got from M. Hafeez bhai is beyond words. I still remember how he asked the SNGPL manager to play me as a specialist batsman & how he believed that I will play for Pakistan. I pray the best for you & your family @MHafeez22 bhai. #Respect pic.twitter.com/Ayx2UJDPR7