بگ بیش لیگ میں ٹام روجرز کا رن آؤٹ تھرڈ امپائر نے مسترد کردیا، سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی

میلبورن(ڈیلی پاکستان آن لائن) بگ بیش لیگ میں ٹام روجرز کا مینکڈ رن آؤٹ تھرڈ امپائر نے مسترد کردیا، جو کہ سوشل میڈیا پر نئی بحث کا باعث بن گیا ، لیکن اب ایمپائر کی جانب سے رن آؤٹ نہ دینے کی وجہ سامنے آئی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق میلبورن اسٹارز کے کپتان ایڈم زمپا بولنگ کررہے تھے کہ رینیگیڈز کے ٹام روجرز کو کریز سے باہر نکلتے دیکھ کر بال پھینکنے کے بجائے پیچھے مڑے اور بیلز بکھیر دیں،تھرڈ امپائر نے ری پلے چیک کرنے کے بعد بیٹر کو ناٹ آؤٹ قرار دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ گیند کرتے ہوئے ایڈم زیمپا کے بازو کا خم اتنا ہوچکا تھا کہ وہ ایکشن کو نامکمل چھوڑ کر رن آؤٹ نہیں کرسکتے تھے، ان کے بازو کا زاویہ 90 سے زیادہ ہوچکا تھا جب وہ واپس پلٹے۔

Spicy, spicy scenes at the MCG.

Not out is the call...debate away, friends! #BBL12 pic.twitter.com/N6FAjNwDO7