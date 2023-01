مریم نواز کو اعلیٰ پارٹی عہدہ دیئے جانے پر شہباز شریف نے بیان جاری کر دیا

لاہور (ویب ڈیسک) صدر مسلم لیگ ن اور وزیراعظم شہباز شریف نے مریم نواز کو پارٹی کی تنظیم نو کی ذمہ داریاں سونپ دیں ہیں اور اہم عہدہ دیے جانے پر کہا ہے کہ مریم پارٹی امور چلانے کا وسیع تجربہ رکھتی ہیں۔

صدر مسلم لیگ ن شہباز شریف نے بڑے تنظیمی فیصلوں کا اعلان کردیا ہے ،، پارٹی کی تنظیم نو کی ذمہ داری مریم نواز کو سونپ دی گئ ہے جبکہ ساتھ ہی انہیں پارٹی کا چیف آرگنائزر بھی مقرر کردیا۔ترجمان مسلم لیگ ن مریم اورنگزیب کے مطابق شہباز شریف کے دستخط کے بعد فیصلوں کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، مریم نواز ہر سطح پر پارٹی کو دوبارہ منظم کریں گی۔

I have appointed @MaryamNSharif as senior vice-president of PML-N. She has the drive, determination & experience to lead the party's organizational matters. I have no doubts that she will very effectively galvanise our party’s rank & file with the vision of our Quaid Nawaz Sharif