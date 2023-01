رمیز راجہ کا سامان 3بار ان کے گھر بھیجا لیکن انہوں نے وصول نہیں کیا، پی سی بی رکن مینجمنٹ کمیٹی شکیل شیخ کا انکشاف

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی )مینجمنٹ کمیٹی کے رکن شکیل شیخ کا کہنا ہے کہ سابق چیئرمین پی سی بی کا ذاتی سامان 3 بار ان کے گھر بھیجا لیکن انہوں نے وصول نہیں کیا، وہ اس مسئلے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں ۔

سماجی رابطے کی سائیٹ ٹوئٹر پر پی سی بی رکن کمیٹی شکیل شیخ نے کہا کہ رمیز راجا چھوڑی گئی چیزوں کو وصول نہ کرنے کا بہانابنارہے ہیں، اس سامان کو واپس کرنے کی کئی بار کوشش کی گئی، رمیز راجا اس مسئلے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں کتنا افسوسناک ہے، شکیل شیخ کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر میں جے پی ایل کی کیپ، چشمے کے فریم، ایکریڈیشن کارڈزسمیت دیگر چیزیں شامل ہیں ۔

Rambo @iamramiz is making excuses not to accept return of items left behind.

Several attempts have been made to drop off these items.

Why? Because he wants to keep issue alive! How pathetic! pic.twitter.com/U9XPM7iLzC