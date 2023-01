ملک کو درپیش چیلنجزسے نمٹنے کیلئے حکومت کا ہنر مند افراد کو شراکت دار بنانے کا فیصلہ، وزیر اعظم نے اعلان کر دیا

اسلام آباد : (دنیا نیوز) وزیراعظم شہبازشریف کا کہنا ہے کہ ملک کو درپیش چیلنجزسے نمٹنے کیلئے ہنر مند افراد کو شراکت دار بنا رہے ہیں۔

سماجی رابطے کی سائیٹ ٹویٹر پر وزیراعظم شہبازشریف کی جانب سے پیغام جاری کیا گیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ "ہنر مند پاکستانی ملک کا فخر ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر مختلف شعبوں میں اپنا مقام بنایا, انہوں نے کہا کہ میری ہدایت پر وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال چیمپئنز آف ریفارمز نیٹ ورک کا آغاز کررہے ہیں، یہ نیٹ ورک ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا جس میں ملک کیلئے ماہرین کی خدمات لی جائیں گی, انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بڑے چیلنجز سے نمٹنے کیلئے بہترین ٹیلنٹ کو بروئے کار لایا جائے گا"۔

Professional Pakistanis are pride of the country who have made their mark in various fields around the world. Today, on my instructions, Minister for Planning Mr Ahsan Iqbal is launching ‘Champions of Reforms’ (COR) network: https://t.co/PDymi3BxNy 1/2 pic.twitter.com/MbRQoWlhED