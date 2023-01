پاکستانی گلوکار عبدالحنان امریکی وزیر خارجہ کی پسندیدہ پلے لسٹ میں شامل

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان میوزِ ک انڈسٹری کے معروف گلوکار عبدالحنان امریکی وزیرِ خارجہ انٹونی بلنکن کی پسندیدہ پلے لِسٹ میں شامل ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق امریکی وزیرِ خارجہ انٹونی بلنکن نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی سپاٹی فائے لسٹ شیئر کی ہے۔اُنہوں نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ "موسیقی اختلافات سے بالاتر ہے، ہر کوئی اچھی دُھن، مہارت سے بجائے جانے والے ساز، اور زبردست آواز کی تعریف کر سکتا ہے.یہی وجہ ہے کہ موسیقی لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے اور اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں آتا تو اس سال دنیا بھر سے میری کچھ پسندیدہ دھنیں سنیں"۔

Music transcends differences. Everyone can appreciate a good beat, a skillfully played instrument, and great vocals – this is why music brings people together. If you don't believe me, listen to some of my favorite tunes from around the world this year: https://t.co/ABQaN9TtQH