عمران خان کے الزامات پر سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی بھی میدان میں آگئے، بڑا اعلان کردیا

واشنگٹن(مانیٹرنگ ڈیسک) سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ درج کرانے کا اعلان کر دیا۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق حسین حقانی کا کہنا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے وکلاءسے رابطہ کر لیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے عمران خان کی طرف سے حسین حقانی پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے کہنے پر امریکہ میں عمران خان کے خلاف لابنگ کرتے رہے۔ وہ امریکیوں کو باور کراتے رہے کہ عمران خان امریکہ مخالف ہے۔

عمران خان کی طرف سے یہ الزام بھی عائد کیا گیا تھا کہ حسین حقانی امریکہ میں سابق آرمی چیف کا اچھا امیج بنانے کا کام بھی کرتے رہے۔ انہوں نے ایک انٹرویومیں کہا تھا کہ حسین حقانی، جو 2012میں سامنے آنے والے ’میموگیٹ‘ سکینڈل کے مرکزی کردار بھی ہیں، انہیں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ستمبر 2021ءمیں ہائر کیا تاکہ وہ امریکہ میں ان کے حق میں اور میرے خلاف لابنگ کریں۔

ان الزامات کے جواب میں حسین حقانی نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ ”یہ افسوسناک امر ہے کہ عمران خان مسلسل میرا نام ایسے معاملات سے جوڑ رہے ہیں، جن سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ حیرت ہے کہ وہ ایک ایسے شخص پر الزام عائد کر رہے ہیں جس کے پاس گزشتہ 11سال سے کوئی عہدہ نہیں ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت، نہ آرمی اور نہ ہی انٹیلی جنس سروس سے اس کا کوئی تعلق ہے۔

It is sad that @ImranKhanPTI continues to invoke my name in matters which do not concern me. Strange that he blames for his downfall someone with no position of power for 11 years, no political party, no army, & no intelligence service. Why is research/writing threatening? ????