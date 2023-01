شاہد آفریدی کی شاندار بلے بازی پر سعود شکیل ، امام الحق اور سرفراز کی تعریف

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے عبوری چیف سلیکٹر شاہد آفریدی نے نیوزی لینڈ اور پاکستان کے مابین کراچی میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ کے تیسرے روز شاندار بلے بازی پر سعود شکیل ، امام الحق اور سرفراز احمد کی تعریف کی ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شاہد آفریدی نے کہا سعود شکیل کو پہلی ٹیسٹ سنچری پر مبارکباد، آپ نے سمجھداری اور خوبصورتی کے ساتھ بلے بازی کی ۔

Congrats Saud on a well-deserved maiden Test 100. You batted sensibly & elegantly. Well played Imam & Sarfaraz, both deserved 100s. I am confident our bowlers will will exploit the conditions and give our batters a chance to chase down the target. Exciting finish on the cards! https://t.co/aAgXik2gBh