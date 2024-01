بھارت میں پٹرول کا بحران لیکن فوڈ ڈلیوری سروس زوماٹو نے ایسا توڑ نکال دیا کہ جان کر آپ بھی داد دینے پر مجبور ہوجائیں

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) پٹرول کے بحران کے دوران بھارت کی فوڈ ڈلیوری سروس ’زوماٹو‘ نے گھوڑوں پر ڈلیوری شروع کر دی۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بھارت کے شہر حیدر آباد میںپٹرول اور ڈیزل کی شدید قلت ہو چکی ہے اور پٹرول پمپس پر گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔

ایسے میں زوماٹو فوڈ ڈلیوری سروس کو یہ انوکھا آئیڈیا سوجھا کہ انہوں نے اپنے ڈلیوری بوائز کو بائیکس کی بجائے گھوڑوں پر سوار کر دیا۔ گھوڑوں پر آرڈر لیجانے ان ڈلیوری بوائز کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہیں۔ایک ویڈیو میں ایک کار سوار شخص گھوڑے پر سوار ڈلیور بوائے سے اس منفرد ایڈونچر کے بارے میں سوال کرتا ہے۔

ڈلیوری بوائے اس شہری کو جواب دیتا ہے کہ ”مجھے اپنی بائیک کے لیے پٹرول نہیں ملا، چنانچہ میں نے پٹرول پمپ پر قطار میں لگنے کی بجائے بائیک چھوڑ دی اور گھوڑے کاانتظام کر لیا۔ اس ویڈیو پر کمنٹس میں صارفین طرح طرح کے فقرے چست کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ ”زوماٹو نے فُل ہارس پاور کے ساتھ فو ڈ ڈلیوری شروع کر دی ہے۔“

#Hyderabadi Bolde Kuch bhi Kardete ????

Due To Closure of #PetrolPumps in Hyderabad, A Zomato Delivery boy came out to deliver food on horse at #Chanchalgudaa near to imperial hotel.#Hyderabad #ZomatoMan #DeliversOnHorse#TruckDriversProtest pic.twitter.com/UUABgUPYc1