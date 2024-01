میلبرن میں کرکٹ میچ کے دوران بھارتی نژاد شخص کی اپنی گرل فرینڈ کو شادی کا پروپوزل، جواب کیا ملا؟ جان کر آپ بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکیں گے 

کنبرا(مانیٹرنگ ڈیسک) آسٹریلوی شہر میلبرن میں کرکٹ لیگ ’بگ بیش‘ کے ایک میچ کے دوران بھارتی نژاد شخص کی اپنی گرل فرینڈ کو پرپوز کرنے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی۔انڈیا ٹائمز کے مطابق بگ بیش لیگ میں میلبرن رینگیڈز اور میلبرن سٹارز کے مابین ہونے والے میچ میں جب بریک کا وقت آیا، اس بھارتی نژاد شہری نے غیرمتوقع طور پر اپنی گرل فرینڈ کو شادی کی پیشکش کر دی۔

