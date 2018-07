”پشاور زلمی سب سے آگے ہے اور۔۔۔“ امریکہ کے معتبر ادارے نے ایسا اعلان کر دیا کہ پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے، جان کر آپ کا سینہ بھی فخر سے چوڑا ہو جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سپورٹس میڈیا ایکسپرٹ امریکی کمپنی نیلسن نے پشاور زلمی کو مسلسل دوسرے سال پاکستان سپر لیگ کا نمبرون برانڈ قرار دیا ہے، زلمی سے جڑے تمام سپانسرز نے کامیاب ترین برانڈ ویلیو حاصل کی۔

نیلسن کے مطابق پشاور زلمی نے میڈیا اور سوشل میڈیا پر مداحوں اور عوام کے ساتھ بہترین تعلق اور برانڈ ویلیو کے حوالے سے متاثر کن کارکردگی پیش کی اور ایک بار پھر پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی مقبول اور بہترین فرنچائز بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ پاکستان سپر لیگ چیمپئن بننے کے بعد گزشتہ سال بھی نیلسن نے پشاور زلمی کو نمبرون قرار دیا تھا۔ اس فہرست میں کراچی کنگز 24 ملین ڈالرز کے ساتھ دوسرے جبکہ ملتان سلطان 17 ملین ڈالرز کے ساتھ سب سے آخری نمبر پر ہے۔

@Nielsen sports leader, Chong Moon views:

"Peshawar Zalmi is once again the number one performing franchise in the league this season with a significant increase in digital and online use. Haier has received the most media value as compared to other sponsors."#ZalmiNumberOne pic.twitter.com/4pdafm0Ed5