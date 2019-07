گزشتہ روز دنیا بھر میں فیس بک اور انسٹاگرام کی خرابی کی وجہ سے فیس بک کا بڑا راز بے نقاب ہوگیا گزشتہ روز دنیا بھر میں فیس بک اور انسٹاگرام کی خرابی کی وجہ سے فیس بک کا بڑا ...

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) گزشتہ روزفیس بک اور اس کی انسٹاگرام اور واٹس ایپ سمیت تمام ایپلی کیشنز میں بیک وقت خرابی آئی جس سے 8گھنٹے تک صارفین کو سٹوریز اور فوٹوز اپ لوڈ کرن اور نیوز فیڈ میں انہیں دیکھنے میں دشواری کا سامنا رہا۔ فیس بک کے انجینئرز نے 8گھنٹے کی جدوجہد سے اس خرابی پر تو قابو پا لیا تاہم اس سے کمپنی کا ایک بڑا راز فاش ہو گیا۔ میل آن لائن کے مطابق جتنی دیر یہ خرابی برقرار رہی، فیس بک، انسٹاگرام اور کمپنی کی دیگر ایپس پر تصاویر کی جگہ ان کے ٹیگز(Tags) نظر آتے رہے۔ ان ٹیگز سے صارفین کو یہ معلوم ہو گیا کہ کمپنی کا مشین لرننگ سسٹم کس طرح صارفین کے پوسٹ کردہ مواد کو منقسم کرتا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ سسٹم صارفین کی پوسٹ کی گئی ہر تصویر کو کچھ ٹیگز دیتا ہے جو اس تصویر میں موجود مناظر کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تصویر میں کچھ لوگ کھلی فضاءمیں کھڑے تھے۔ اس کے ٹیگز میں Image may contain: one or more people standing and outdoorلکھا ہوا تھا۔ ایک تصویر میں کچھ لوگ سور ہے تھے، ان میں ایک بچہ بھی شامل تھا اور تصویر کلوزاپ تھی۔ اس کے ٹیگز میں Image may contain: one or more people. people sleeping, baby and closeupلکھا نظر آتا رہا۔

