پبی (نما ئندہ پاکستان)عزم و ہمت کے سو دن کے حوا لے سے ڈپٹی کمشنر نوشہرہ نور ولی خان وزیر کی زیر صدارت Hundred Days of Nation'sResolve Humility in Efforts during COVID-19" ڈی سی کانفرنس ہال میں اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ پبی بینش اقبال اسسٹنٹ کمشنر نو شہرہ طلحہ زبیر اسسٹنٹ کمشنر جہا نگیرہ سمن عباس ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈی ایس پی نوشہرہ, پبلیک ریلیشنز آفیسر نوشہرہ جان شیر خان ترک, ایجوکیشن اور تمام محکموں کے افسران کرونا ٹائیگر فورس کے نمائندہ نے شرکت کی اجلاس میں فیصلہ کیا کہ کل کو رونا وائرس کے شہداء کے خاندان اور ان کے قبروں پر حاضری دینگے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر ز عوام میں سرجیکل ماسکس اور ہینڈ سینیٹرز تقسیم کرے گے ڈپٹی کمشنر نوشہرہ نور ولی خان وزیر نے کرونا وائرس (Covid-19) میں ڈیوٹیاں انجام دینے والے ضلعی افسران اور انکے سٹاف کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور باقاعدہ کل انکے عقیدت و حوصلہ افزائی کے لیے پروگرام کا انعقاد کر کے ان کو سرٹیفکیٹس سے نوازا جائے گا۔