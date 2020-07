"کچھ اور ججز کو کٹھ پتلیوں کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا رہا اور۔۔۔" ارشد ملک کی برطرفی پر حکومتی موقف بھی آگیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ جج ارشد ملک کی ملازمت سے برطرفی ایک عہد کا ڈراپ سین ہے۔شبلی فراز نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ اس عہد میں کچھ اور ججز کو کٹھ پتلیوں کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا رہا۔ان کا کہنا تھا کہ ملک میں بلیک میلنگ، کرپشن اور مافیا کو فروغ دیا گیا۔ مسلم لیگ ن کی قیادت کو اس مائنڈ سیٹ کو فروغ دینے پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔

Judge Arshad Malik’s dismissal from service is the drop scene of an era where certain judges were black mailed through cronies .PMĹ N & it’s leadership should apologise to the nation for patronising blackmailing & corruption , traits of mafioso mindset.