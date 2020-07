"اب میں ہر بندے سے 50روپے لوں گی"، سنتھیارچی نے ایسی بات کہہ دی کہ ہنسی کا طوفان آگیا

اسلام آبا د(ڈیلی پاکستان آن لائن) پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر جنسی ہراسانی کے الزامات لگانے والی امریکی خاتون سنتھیارچی ان دنوں سماجی و روائتی میڈیا پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔

اپنی ایک تازہ ویڈیو میں سنتھیارچی نے خود سے سوال کرنے والے صحافیوں کے سامنے ایسی شرط رکھی کے سننے والے کھلکھلا کرہنس پڑے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ سنتھیارچی جن کے پیچھے کچھ وکلا موجود ہیں صحافیوں کے سوالوں کا جواب دے رہی ہیں۔ ویڈیو میں ایک جگہ سنتھیارچی رکتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کسی اور کا کوئی سوال ہے ؟ جواب ہاں میں آنے کی صورت میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ ایک سوال کے بدلے ہر بندے سے 50روپے لیں گی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا وہ دال چاول، بھینس کے دودھ سے بنی دودھ پتی بمع شہد بھی وصول کریں گی جس پر وہاں موجود تمام افراد قہقہہ لگانے پر مجبور ہوگئے۔

ایک شخص نے انہیں ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے گوجرانوالہ لے جانے کی بھی بات کردی۔ جس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔

@CynthiaDRitchie charging 50 rupees per journalist for one cup of DOODH PATI and DAAL CHAWAL....khalis milk and honey.☺️ pic.twitter.com/wtq5MQoeX0