ارطغرل کے بعد حلیمہ سلطان کو بھی پشاور زلمی کا حصہ بنائے جانے پر غورشروع، جاوید آفریدی نے شائقین کرکٹ سے مشورہ مانگ لیا

پشاور (ویب ڈیسک) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی فرنچائز پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے مقبول ترین ترکش سیریز ’ارطغرل غازی‘ میں ’حلیمہ سلطان‘ کا مرکزی کردار ادا کرنے والی اسراءبلجیک کو فرنچائز کا برانڈ ایمبیسڈر بنانے کے حوالے سے کرکٹ شائقین سے مشورہ مانگ لیا۔

WHAT IF WE OFFER TO #HalimeSultan AS WELL ❓ https://t.co/DpT0KzNcQv

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاوید آفریدی نے گزشتہ دنوں اپنے ’ارطغرل‘ کا کردار ادا کرنے والے انجن التان کو پی ایس ایل کا حصہ بنانے کے حوالے سے ایک ٹوئٹ کیا تھا جس پر کرکٹ شائقین کی بڑی تعداد نے سیریز کا مرکزی کردار ’حلیمہ سلطان‘ یعنی اسراءبلجیک کو بھی پی ایس ایل کا حصہ بنانے کی فرمائش کی تھی۔اپنے گزشتہ ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے جاوید آفریدی نے لکھا کہ پشاور زلمی کے برانڈ ایمبیسڈر کے حوالے سے لکھا کہ ’کیا ہو کہ اگر ہم یہ آفر حلیمہ سلطان کو بھی دے دیں۔‘

Then my team will be PZ ???????????? instead of KK https://t.co/RkrKzto5DN

جاوید آفریدی کے اس ٹوئٹ کے بعد سے پاکستانی کرکٹ شائقین کی جانب سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نہایت دلچسپ جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ایک صارف نے لکھا کہ اگر ایسا ہوگیا تو ان کی سپورٹ کراچی کنگز نہیں بلکہ پشاور زلمی کیلئے ہوگی۔صارفین نے تبصرے کرتے ہوئے لکھا کہ اگر ایسا ہوجاتا ہے تو پورے پاکستان کی حمایت پشاور زلمی کے ساتھ ہی ہوگی۔

What if you simply invite the whole cast of #ErtugrulGhazi (esp. season 1) for PSL matches. Nation will be grateful as we want them to visit Pakistan someday, soon, insha'Allah. https://t.co/42eEsZVYHj