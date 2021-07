علیحدگی کے اعلان کے بعد عامر خان اور کرن راﺅ نے اکٹھے ویڈیو پیغام جاری کردیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) گزشتہ روزشادی کی پندرہویں سالگرہ منانے کے بعد بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکٹ عامر خان اور ان کی سابق اہلیہ کرن راﺅ نے علیحدگی کا اعلان کیا اور اب دونوں نے مشترکہ ویڈیو بیان بھی جاری کردیا۔

عامر خان کاکہناتھاکہ ’آپ لوگوں کو دکھ بھی ہوا ہوگا، اچھا نہیں لگا ہوگا، ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ دونوں بہت خوش ہیں، ایک ہی خاندان ہیں، ہمارے رشتے میں بدلاﺅ آیا ہے لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں‘۔اس کے بعد دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ بھی تھاما لیکن بظاہر یہ مسکراہٹ قدرتی نہیں تھی ۔

WATCH | #AamirKhan and #KiranRao share a message for their well-wishers post their separation. pic.twitter.com/rajZV6gtwY