'مجھے پہلی بار 4 سال کی عُمر میں جنسی زیادتی کانشانہ بنا یا گیا ، اداکارہ نادیہ جمیل کا انکشاف

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف اداکارہ و سماجی کارکن نادیہ جمیل نے انکشاف کیا ہے کہ وہ پہلی بار 4 سال کی عُمر میں جنسی زیادتی کا شکار ہوئی تھیں۔نادیہ جمیل نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر اپنی چند تصاویر شیئر کیں جن میں اُن کے بچپن سے لے کر جوانی تک کی تصاویر شامل ہیں۔

ٹوئٹر پر تصاویر شیئر کرتے ہوئے نادیہ جمیل نے انکشاف کیا ہے کہ وہ پہلی بار 4 سال کی عُمر میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنی تھیں، دوسری بار 9 سال کی عُمر میں اور تیسری بار 17 یا 18 سال کی عُمر میں اُن کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی۔نادیہ جمیل نے کہا ہے کہ مجھے گہرے ڈپریشن، اداسی، خوف اور شرمندگی سے لڑنے میں 2 سال لگے۔اُنہوں نے مزید کہا کہ یہ درد سے سُکون تک کا سفر تھا، جو میں نے طے کیا۔

1st time I ws sexually abused I ws 4 yrs old,then 9,then 17/18.

Its taken me years 2 fight deep depression,sadness,fear & a shame I had no business feeling,2b where I am now.Healed.Not just surviving but thriving.There is a way from the pain 2 peace.

You are never alone

