آئی ایم ایف پروگرام معطل ہونے یا تاخیر سے متعلق خبروں پر مفتاح اسماعیل میدان میں آگئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیرخزانہ مفتاح اسماعیل نے عالمی مالیاتی ادارے (آئی ایم ایف) پروگرام معطل ہونے یا تاخیر سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ٹریک پر ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کردہ اپنے ایک ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ انسداد بدعنوانی کے قوانین کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام معطل ہونے یا اس میں تاخیرکے حوالہ سے بعض ٹوئٹس اورخبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔وزیرخزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام درست اندازمیں آگے بڑھ رہا ہے۔

I have been reading with some amusement all the tweets and stories about IMF program being postponed or delayed due to some anti-corruption law. There is no truth to it. The IMF program is on track. https://t.co/6c0MNvQ0g3