دنہا بھر میں 90فیصد سسٹم اور ڈیٹا بیس ایس اے پی کے ذریعے منظم ہو رہا ہے

ثاقب احمد : جب ہم ایس اے پی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک چیز جسے ہم بہت زیادہ mention کرتے ہیں۔ اگر میں پاکستان کے اندر ایس اے پی کی مثال دینا شروع کروں تو اسلام آباد میں ڈی واٹسن اور شاہین سٹورز ہیں جہاں ہر چیز دستیاب ہوتی ہے، یہاں بھی ایس اے پی لگا ہوا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ملک بھر میں پنشن کا ڈسٹری بیوشن نظام بھی ایس اے پی پر چل رہا ہے۔ اس کے بعد ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کھاڈی، ثنا سفینا بھی ایس اے پی پر لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انرجی سیکٹر میں پی ایس او میں بھی ایس اے پی لگا ہوا نظر آئے گا، آئیسکو میں بھی ایس اے پی نظر آئے گا۔ اسی طرح ماسٹر ٹائلز کی بات ہوئیں، انہوں نے سب جگہ پر ایس اے پی لگایا ہوا ہے۔ ہم اس وقت پاکستان کے مینوفیکچرنگ، ایجوکیشن، پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں۔ ہمیں بعض کسٹمرز کے نام ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن ہم پاکستان کے برانڈز کی بات کریں تو قرشی سے لے کر ٹپال تک ایس اے پی لگا ہوا نظر آئے گا۔ آپ پاکستان کی ریٹیل مارکیٹ، ایجوکیشن سیکٹر میں چلے جائیں، لمز میں ایس اے پی لگا ہوا نظر آئے گا۔ ہمیں بعض اوقات اس پورے ایکو سسٹم میں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم ایس اے پی کے ساتھ Connect کر رہے ہیں۔ کبھی وہ فنانس کے ماڈیول کے اندر ہوتا ہے، کبھی وہ سپلائی چین کے اوپر ہوتا ہے، کبھی وہ ڈسٹری بیوشن کے اوپر ہوتا ہے، کہیں پر ایچ آر کے اندر ہماری ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر لگا ہوتا ہے، ہماری اپنی پروکیورمنٹ ری ایس اے پی پر چل رہی ہوتی ہے۔ کتنے مختلف اینگلز ہیں جہاں پر ہم خدمات انجام دیتے ہیں۔ بعض اوقات اس پورے سسٹم میں آپ کبھی بھی کسی گھر میں جا کر بات کریں ٹیکنیکل بندہ ہو یا نہ ہووہ کہیں نہ کہیں کہے گا کہ ہاں جی ایس اے پی سے میں کہیں connected ہوں، کہیں پر کسی ڈیٹا انٹری سے connected ہوں ، کہیں پر اس کی Limitation کیلئے connected ہوں، کہیں پر کسی اور چیز کے لئے connected ہوں۔ so what we are trying۔۔۔ ہم اب جو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اس end to end مشن کو یہاں پر ہم پاکستان میں اس لیول پر لے کر چلے جائیں کہ ہماری پوری dependancy ہر چیز کی پاکستان کے اندر سے ہو۔ ہمارے پاس تو سارے ایکسپرٹس پاکستان کے اندر موجود ہیں، باہر کے بھی بہت سے ایکسپرٹس موجود ہیں لیکن ہم جب پاکستانیز کی مہارت ان تمام جگہوں پر موجود ہے تو ہم یہاں پر وہ کام انجام دے رہے ہیں۔

سوال : 1950-60 میں یہ شروع کہاں سے ہوا؟

جواب : بنیادی طور پر یہ آپ کی سپلائی چین ہے، آپ کی پرچیزنگ پلاننگ سے آغاز ہوا ہے۔ آپ کی آرگنائزیشنز جیسے جیسے بڑی ہوئی ہیں انہوں نے کیسے اس کا انتظام کرنا ہے، لیبر زیادہ ہوگئی ہے یا پی آر او کو کیسے Manage کرنا ہے، پروکیورمنٹ کو کیسے Manage کریں گے۔ یہ اسٹارٹ مٹیریل جسے ایم آر پی کہتے ہیں کہ مٹیریل ریکوزیشن پلاننگ سے سٹارٹ ہو۔ وہاں سے ہوتا ہوا اس میں مزید ماڈیولز آتے گئے۔ لہذا اس وقت جتنا ڈیجیٹل ڈیٹا ہے، آپ کی معلومات اعلیٰ سطح کی ہیں، آپ کو فیصلہ کرنے کے لئے تیزی سے معلومات درکار ہیں کیونکہ مارکیٹ میں مقابلہ کا رجحان ہے تو آپ کی معلومات تیز ہونی چاہئیں۔ فوری انفارمیشن مینوئل طریقے سے ممکن ہے۔ اس کے لئے ایک کمپیوٹر انٹیگریٹڈ سسٹم درکار ہے جو ای آر پی ہے۔ ای آر پی میں بھی کئی سافٹ ویئرز ہیں جن میں سے سب سے اہم ایس اے پی ہے۔ اس کے ساتھ فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کے ماڈیولز ہیں۔ Whatever process، اب کوئی بزنس پروسیسز لیں، وہ بہترین اور مشاہدہ سے گذرے ہوئے ہیں۔

دنیا میں 90 فیصد سسٹم اور ڈیٹا بیس ایس اے پی کے ذریعے منظم ہو رہا ہے۔ میں ادارے میں ایس اے پی کے ساتھ گزشتہ 10 سال سے کام کر رہا ہوں۔ اس سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے۔

سوال : ثاقب صاحب ! آپ کب سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں؟

ثاقب احمد : پاکستان میں ویسے تو یہ سسٹمز بہت دیر سے چل رہے ہیں لیکن ہم لوگ عملی طور پر سے 2007ء سے یہاں پر اسٹیشنز کے اندر مکمل طور پر موجود ہیں چونکہ اب ہم انڈسٹری کے مختلف لوگوں کو ہائر کر کے اس کو نیکسٹ لیول تک لے کر جا رہے ہیں۔

سوال : یہ نیکسٹ لیول کیا ہوگا جس پر آپ جانا چاہ رہے ہیں؟

ثاقب احمد : دیکھئے اگر آپ مجھ سے پوچھیں، ہم clearly پاکستان میں اپنے آپ کو ایک 100 ملین ڈالر کمپنی بنانا چاہتے ہیں یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم لوگ اس سفر کو بہت جلد مکمل کرنے والے ہیں۔

سوال : ہماری معیشت جسے عام فہم میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ ہمارے ہاں ٹیکس دہندگان کی تعداد بہت کم ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھی بہت کم ہے، ریونیو جنریشن بھی ہو رہی ہے اگر ہم دستاویزی معیشت کی جانب جائیں تو کیا آپ کا سسٹم ڈیجیٹل اکانومی کو سپورٹ کرے گا؟

ثاقب احمد : دیکھیں ہم اس وقت حکومت پاکستان کے بہت سے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں اور اس میں ٹیکس سب سے اہم منصوبہ ہے۔ آپ ایف بی آر کی بات کرلیں، ہم ان سب کے ساتھ منسلک ہیں۔ پہلی بات ڈیجیٹل اکانومی اور ڈیجیٹیل ٹرانسفارمیشن کی ہے ہم اس چیز کے ایکسپرٹس ہیں اور ہم یہ کام انجام دیتے ہیں۔ جب ہم کسی ایڈیشنل آئی ٹی اور ایڈیشنل ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے مختلف مرحلے ہیں، پہلی چیز سافٹ ویئر بنا لینا نسبتاً آسان کام ہے، اس کے بعد کس طرح آپ اس کو ٹیمز کے ساتھ مل کر نافذ کرتے ہیں وہ مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم لوگ ڈیجیٹل اکانومی اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو end to end ڈرائیو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پورے پروسیسرز ہیں، پورے سافٹ ویئرز ہیں، پوری ٹیمز ہیں۔ آپ نے پاکستان کی معیشت کی بات کی ہم لوگ فنانس منسٹری، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم ہر جگہ پر منسلک ہیں اور وہ تمام چیزیں جو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، انہیں یقینی بنا رہے ہیں۔ پبلک سیکٹر کے ساتھ کام کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کی رفتار بہت سست ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود میں پاکستان کی حکومت کو سراہتا ہوں کہ وہ جس انداز اور رفتار سے ہمارے ساتھ چل رہی ہے، وہ اس تبدیلی کیلئے کوشش کر رہی ہے کہ ڈیجیٹل آئی ٹی ٹرانسفارمیشن مختلف وزارتوں اور محکموں میں شروع ہو جائے۔

اس حوالے سے سوفٹ وئر استعمال کرنے والے نامور کلائنٹس کیا کہتے ہیں میرا نام احسن اقبال ہے اور میں ماسٹر ٹائلز کی نمائندگی رہا ہوں۔

ایس اے پی ہمیں کیوں چاہئے؟ یہ ای آر پی سسٹم ہے، ای آر پی کیا ہے۔ میرا تعلق مینوفیکچرنگ سے ہے اور میں اسی کی بات کروں گا۔ مینوفیکچرنگ میں جب آپ نے ریسورسز کو آرگنائز یا پلان کرنا ہوتا ہے تاکہ چیزیں بہتر طریقے سے چل سکیں۔ جب چھوٹی آرگنائزیشن ہو، ایک دکان جہاں ایک شخص بیٹھا ہوا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے، یعنی منشی بن کر کام کر رہا ہوتا ہے

اعظم جاوید، نوبہار بوٹلنگ کمپنی، پیپسی فرنچائز گوجرانوالہ۔

ان سب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ میں آپ کو بہت چھوٹی مثالیں دوں گا۔ تبدیلی ایک واحد متغیر ہے، قدرت کا نظام بھی یہی ہے۔ اسی طرح جب آپ آگے چلتے ہیں تو چیزوں کی ایک قدرتی عمل ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آگے بڑھیں گی چاہے آپ move کریں یا نہ کریں۔ میں قابل غور اور بنیادی باتیں کرنے والا آدمی ہوں اور Straight forward بات کرتا ہوں

