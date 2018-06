”میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں اور۔۔۔“ پاکستان میں تعینات جرمن سفیر مارٹن کوبلر ایسے کپڑے پہن کر اپنی بیوی کو لینے ائیرپورٹ پہنچ گئے کہ پاکستانی بے اختیار ”ماشاءاللہ“ کہہ اٹھے، دیکھ کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں تعینات جرمن سفیر مارٹن کوبلر اور پاکستانیوں کے ”پا کوبلر“ پاکستان کیساتھ والہانہ محبت کے باعث پاکستانیوں کے دل میں گھر چکے ہیں اور وقتاً فوقتاً کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں کہ پاکستانی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

مارٹن کوبلر نے اب اپنی اہلیہ کو بھی پاکستان بلا لیا ہے اور جب وہ ان کا استقبال کرنے کیلئے ائیرپورٹ پر پہنچے تو ایسے کپڑے پہن لئے کہ دیکھنے والے بے اختیار ماشاءاللہ کہہ اٹھے۔ مارٹن کوبلر پاکستان کے قومی لباس شلوار قمیص میں ملبوس تھے جو ان پر خوب جچ رہی تھی۔

انہوں نے ائیرپورٹ پر سیلفی لی اور ٹوئٹر پر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”دیکھو میں کیسا لباس پہن کر اپنی اہلیہ کا استقبال کرنے کیلئے ائیرپورٹ پر آیا ہوں!!! میں اسے خوبصورت پاکستان دکھانے کا منصوبہ بنا رہا ہوں!!! میری پاکستانی شلوار قمیص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں مقامی لوگوں میں گھل مل گیا ہوں؟“

look how I went to pick up my wife at the airport!! I’m planning to show her beautiful #pakistan! what do you think about my pakistani shalwar kameez? do I blend in with the locals? pic.twitter.com/OM5tfY1fL0