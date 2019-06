نواز شریف کی زندگی خطرے میں ہے:ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان

لاہور(صباح نیوز)سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم کی زندگی خطرے میں ہے،گزشتہ رات طبیعت میں خرابی ایک انتباہ ہے۔

Met & examined former PM #NawazSharif in Jail.

Yesterday around 04 AM in the morning he felt unwell & breathless, requested guards to open cell door as he choked.

It took a while for him to settle after using sublingual nitrate spray.

His life is at risk. This is a warning.