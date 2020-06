مورٹن کوبلر کے بعد نئے جرمن سفیر نے بھی پاکستانیوں کے دل جیت لیے ، ویڈیوز نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی

لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان میں جرمن سفیر برن ہارڈ شیلک ہیک سائیکل کے عالمی دن کے موقع پر سائیکل پر سوار ہو کر دفتر خارجہ جا رہے ہیں جس کی ویڈیو انہوں نے ٹویٹر پر شیئر کی جسے دیکھ کر سوشل میڈیا صارفین خوشی سے نہال ہو گئے۔

تفصیلات کے مطابق ایک وقت تھا کہ جب سائیکل سب سے زیادہ مقبول سواری سمجھی جاتی تھی، یہ ایسی ماحول دوست سواری تھی جو تیل پھونکتی تھی نہ دھواں چھوڑتی تھی۔پھر آہستہ آہستہ سائیکل کی جگہ موٹر سائیکل اور گاڑی نے لے لی اور یوں سائیکل کا استعمال کم ہوتا چلا گیا۔

Today is #WorldBicycleDay????!! I recently rode my 80 years old #bicycle ????‍♂️ to pay an official visit to @ForeignOfficePk; while enjoying some fresh air. Cycling is fun & healthy!! & Staying physically active boosts the immune system as well. #StayHealthy #BicycleDay pic.twitter.com/h9cNeL5uoX