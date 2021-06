ماحول کو آلودگی سے پاک کیا جائے، ادارہ ماحولیات ماحول کو آلودگی سے پاک کیا جائے، ادارہ ماحولیات

لاہور(پ ر)ایک عام صحت مند آدمی صرف 16021روپے کی آکسیجن روزانہ استعمال کرتا ہے۔کیا آپ کو معلوم ہے صحت مند رہنے کیلئے انسان کو روزانہ سولہ گلاس پانی پینا چاہیے جس کی اوسط مارکیٹ قیمت 284.40روپے بنتی ہے جی ہا ں ہم بہت ساری مفت خوری کے عادی ہیں کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان نعمتوں سے نوازا ہوا ہے مگر ہم ان نعمتوں کوصرف استعمال کر رہے ہیں مگر ان نعمتوں کے تحفظ اور بقا میں ہمارا عملی کردار کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان دو نعمتوں میں سب سے بڑا کردار کس چیز کا ہے جی ہاں آپ کے درخت جو فضا کو صاف رکھتے ہوئے آکسیجن پیدا کرتے ہیں اور بارش اور برف باری کی صورت میں صاف پانی مہیا کرتے ہیں۔ آؤ اپنا فرض چکاؤ اور شجرکاری کرو اپنے لئے اور اپنے بچوں کیلئے اپنی صحت کے تحفظ کیلئے Always Say no to Pollutionآؤ عہد کریں اس ماحول فطرت کا ہم نے تحفظ کرنا ہے اگر روزانہ اوسط ہر فرد پانچ گرام شیمپو استعمال کرے تو روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے صاف پانیوں کو آلودہ کرنے کیلئے 1038870کلو زہر شامل کر رہے ہیں باقی سالٹ ویسٹیج علیحدہ، آؤ اس سے بچیں شاپنگ بیگ کا استعمال محدود یا ختم کرنا ہو گا۔

،ہر قسم کے دھوئیں میں کمی لا کر اسکو ختم کرنا ہوگا صاف پانیوں میں آلودہ پانی شامل ہونے میں کمی لا کر اسکو دریاؤں،قدرتی ندی نالوں کے صاف پانی میں شامل ہونے سے روکنا ہوگا،اپنے قرب وجوار کو صاف اور پودے لگا کر خوشبودار بنانا ہوگا،شیمپو،صابن،ڈیٹرجنٹ،تیزاب کے استعمال میں کمی لانی ہے تاکہ ہمارا پانی کم سے کم آلودہ ہوں،زرعی سپرے،اور زرعی کھادوں کی بجائے آرگینک سپرے اور کھادیں استعمال کرنی ہیں،ہر صورت میں پیٹرول و ڈیزل کے استعمال میں کمی لانی ہے۔آؤ اپنے ماحول کو بچائیں آج کا عمل کل کا تحفظ۔