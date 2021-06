وزیر اعظم عمران خان کا وفاقی دارلحکومت کو ماڈل سٹی بنانے کا عزم

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ معیشت کے مستحکم ہونے کے ساتھ وقت آگیا ہے کہ اسلام آباد کو ماڈل سٹی بنایا جائے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان بدل رہا ہے اور ملک میں معاشی ترقی ہو رہی ہے، بڑے شہروں کو بھی شفافیت اور عزم کے ساتھ ترقی اور جدت کی طرف لایا جاسکتا ہے۔

With financial stability achieved, it's time to accelerate transformation of Islamabad into a model city with priority being on reform & restructuring. Other mega cities can also become self-sustaining economic engines of growth through commitment, transparency & innovation.

ایک اور پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ معاشی ترقی اور تعمیراتی پالیسی کے مختلف سیکٹرز میں نتائج سامنے آرہے ہیں، 2017میں (کیپٹل ڈویلپمنٹ سٹی )سی ڈی اے کا 5.8 بلین روپے خسارہ تھاجبکہ رواں مالی سال کے اختتام پر سی ڈی اے کے پاس 73 بلین سرپلس ہیںاور 26 بلین پہلے ہی اکاونٹ میں پڑے ہیں۔

وزیر اعظم عمران خان نے سی ڈی اے حکام کی تعریف بھی کی۔

Our economic turnaround & success of our construction policy showing results in diff sectors. Pak is changing. A near-bankrupt CDA, which posted a deficit of Rs 5.8 bn in 2017, will close this financial yr with Rs73 bn surplus & Rs 26 bn already in accounts. Well done team CDA.