سدھو کو قتل کرنے کے بعد ملزمان کے فرار ہونے کی ویڈیو سامنے آ گئی 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستا ن آن لائن )بھارت کے معروف پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کو قتل کرنے کے بعد فرار ہوتے ہوئے قاتلوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے ۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سدھو موسے والا کے قتل کے بعد ایک سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں دو سفید گاڑیوں کو سڑک پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مذکورہ ویڈیو جواہر گاو¿ں کے نزدیک ہی جائے وقوعہ سے کچھ فاصلے پر نصب سی سی ٹی وی کیمرے سے لی گئی ہے جس میں دیکھا گیا کہ کس طرح حملہ آور سدھو کو قتل کرنے کے بعد فرار ہورہے ہیں۔

New CCTV footage shows how shooters were escaping after murdering Sidhu Moose Wala#SidhuMooseWalaDeath #SiddhuMoosewala pic.twitter.com/uVeLsBSO8f