 پی ٹی آئی حکومت نےاربو ں روپے اورقیمتی وقت بھی ضائع کیا لیکن گوادر کوریلیف دینے میں ناکام رہا :وزیراعظم شہباز شریف 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم شہباز شریف نے گوادر کے دورے میں تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے گوادر کے لوگوں کو بری طرح ناکام کیا ،اربوں روپے لگنے کے بعد بھی پانی اور بجلی کے مسائل حل نہ کر سکا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر شہباز شریف نے لکھا کہ گوادر کے دورے کے دوران میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے گوادر کے لوگوں کو کس طرح بری طرح ناکام کیا۔ اربوں روپے اور قیمتی وقت ضائع کرنے کے باوجود گوادر پورٹ کے لیے بڑی قربانیاں دینے والے مقامی لوگوں کے پانی اور بجلی کے مسائل کے حل کا کوئی منصوبہ مکمل نہیں کر سکا۔

During my visit to Gwadar, I witnessed how PTI govt miserably failed the people of Gwadar. Despite wasting billions of rupees & precious time, it could not complete any project for resolution of water & electricity issues for the locals who gave great sacrifices for Gwadar port.