آدمی نے سی پی آر کرکے کتے کی جان بچالی، ویڈیو وائرل ہوگئی

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) دردِ دل رکھنے والے ایک شخص نے آوارہ کتے کی سی پی آر کرکے جان بچالی۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ آوارہ کتا سڑک پر بے ہوش و حواس پڑا ہے، اس دوران ایک شخص اس پر سی پی آر پرفارم کر رہا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے بند دل کی حرکت کو چالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس شخص کے تھوڑی ہی دیر سی پی آر پرفارم کرنے کے بعد کتے کی جان بچ گئی اور وہ دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگیا۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور صارفین سی پی آر کرنے والے شخص کو داد دے رہے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کہاں کی ہے اور نہ ہی سی پی آر کرنے والے شخص کے بارے میں کوئی تفصیلات سامنے آسکی ہیں۔

Sometimes Miracles are Just Good People with Kind Hearts.❤️ pic.twitter.com/iIncjYBQIi